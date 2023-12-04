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Вимагали гроші з ухилянтів — в Одесі затримали псевдопрацівників СБУ

4 грудня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вимагали гроші з ухилянтів — в Одесі затримали псевдопрацівників СБУ
СБУ затримала шахраїв. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Служба безпеки України (СБУ) викрила в Одесі злочинне угрупування, яке видавало себе за правоохоронців. Банда рекетирів брала "данину" з потенційних призовників за відстрочку від служби.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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Деталі шахрайської схеми

Зловмисники видавали себе за посадовців Служби безпеки та військкомату і "вибивали" гроші з чоловіків призовного віку та обіцяли їм не відкривати кримінальне провадження щодо ухилення від мобілізації. 

За свої "послуги" вони просили по 20 тисяч доларів з людини. Затримати банду злочинців вдалося під час чергової "схеми".

Яке покарання загрожує

Наразі усім зловмисникам повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі схему ухилення від мобілізації. Група правопорушників продавала фіктивні довідки про стан здоров'я, які звільняють від служби в армії.

Також ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі перетину державного кордону потенційним призовникам. Правопорушник надавав послуги водія ухилянтам, які намагалися втекти до Молдови. 

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