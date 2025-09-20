Видео
Главная Одесса Вынесли украшений на полмиллиона — на Одесчине обокрали подростка

Вынесли украшений на полмиллиона — на Одесчине обокрали подростка

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 13:12
Разбой в Белгороде-Днестровском - нападение на подростка
Задержан грабитель в Одесской области. Фото: Нацполиция

В Одесской области двое мужчин ворвались в квартиру и напали на подростка. Они применили газовый баллончик и вынесли украшений почти на полмиллиона гривен. Одного из злоумышленников задержали.

Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Нападение на подростка в Одесской области

По их информации жестокое нападение произошло средь бела дня в Белгороде-Днестровском. Двое мужчин в масках зашли в квартиру через незапертую дверь. Внутри они застали 17-летнего парня, который был дома один. Один из нападавших повалил подростка на пол, другой брызнул ему в лицо газом.

Пока жертва была беспомощна, преступники обыскали дом и нашли украшения стоимостью более 485 тысяч гривен. После этого они скрылись.

Нападавшего нашли

Полиция быстро вышла на след нападавших. Оперативники уголовного розыска вместе с бойцами КОРД задержали одного из них - 49-летнего местного жителя. У него изъяли доказательства и вещи, которые могут иметь значение для дела.

Задержанному уже сообщили о подозрении в разбое, совершенном группой лиц в военное время с проникновением в жилище. По закону ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Второй нападавший до сих пор в розыске. Следователи продолжают расследование под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, в Одессе суд вынес приговор 37-летнему мужчине, который жестоко убил товарища, ограбил работницу ломбарда и похитил велосипед. Также мы писали, что Одессе военнослужащий воровал продукты в супермаркете.

Одесса нападение кража грабеж Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
