Розбій у Білгороді-Дністровському — напад на підлітка

На Одещині двоє чоловіків увірвалися до квартири й напали на підлітка. Вони застосували газовий балончик та винесли прикрас на майже пів мільйона гривень. Одного зі зловмисників затримали.

Про це у суботу, 20 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Напад на підлітка на Одещині

За їхньою інформацією жорстокий напад стався серед білого дня у Білгороді-Дністровському. Двоє чоловіків у масках зайшли до квартири через незачинені двері. Усередині вони застали 17-річного хлопця, який був удома сам. Один із нападників повалив підлітка на підлогу, інший бризнув йому в обличчя газом.

Поки жертва була безпорадна, злочинці обшукали оселю та знайшли прикраси вартістю понад 485 тисяч гривень. Після цього вони втекли.

Нападника знайшли

Поліція швидко вийшла на слід нападників. Оперативники карного розшуку разом із бійцями КОРД затримали одного з них — 49-річного місцевого жителя. У нього вилучили докази та речі, які можуть мати значення для справи.

Затриманому вже повідомили про підозру у розбої, скоєному групою осіб у воєнний час із проникненням до житла. За законом йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Другий нападник досі у розшуку. Слідчі продовжують розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури.

