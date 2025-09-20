Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Президент анонсував повернення з полону ще тисячі захисників
Головна Одеса Винесли прикрас на пів мільйона — на Одещині обікрали підлітка

Винесли прикрас на пів мільйона — на Одещині обікрали підлітка

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 13:12
Розбій у Білгороді-Дністровському — напад на підлітка
Затриманий грабіжник на Одещині. Фото: Нацполіція

На Одещині двоє чоловіків увірвалися до квартири й напали на підлітка. Вони застосували газовий балончик та винесли прикрас на майже пів мільйона гривень. Одного зі зловмисників затримали.

Про це у суботу, 20 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. 

Реклама
Читайте також:

Напад на підлітка на Одещині

За їхньою інформацією жорстокий напад стався серед білого дня у Білгороді-Дністровському. Двоє чоловіків у масках зайшли до квартири через незачинені двері. Усередині вони застали 17-річного хлопця, який був удома сам. Один із нападників повалив підлітка на підлогу, інший бризнув йому в обличчя газом.

Поки жертва була безпорадна, злочинці обшукали оселю та знайшли прикраси вартістю понад 485 тисяч гривень. Після цього вони втекли.

Нападника знайшли

Поліція швидко вийшла на слід нападників. Оперативники карного розшуку разом із бійцями КОРД затримали одного з них — 49-річного місцевого жителя. У нього вилучили докази та речі, які можуть мати значення для справи.

Затриманому вже повідомили про підозру у розбої, скоєному групою осіб у воєнний час із проникненням до житла. За законом йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. 

Другий нападник досі у розшуку. Слідчі продовжують розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, в Одесі суд виніс вирок 37-річному чоловікові, який жорстоко вбив товариша, пограбував працівницю ломбарду та викрав велосипед. Також ми писали, що Одесі військовослужбовець крав продукти в супермаркеті.

Одеса напад крадіжка грабіж Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації