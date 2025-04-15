Одесчина лидер в рейтинге по выращивания винограда в Украине

Виноград на столе. Фото иллюстративное: голос Украины

Одесская область на первом месте по Украине по выращиванию винограда ведь 58% этой культуры производится именно в нашем регионе. Кроме того, несмотря на войну, фиксируется значительный прирост в агросекторе.

Об этом сообщают в журнале "Агробизнес Украины".

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Одесская область лидирует

Кроме выращивания винограда, Одесская область лидирует по количеству поголовья овец и коз. Ведь 28% этих животных обитают именно в нашем регионе. На первом месте мы и по выращиванию ячменя — 18% от общего объема по Украине. Неплохие показатели также в посеве пшеницы и рапса — по 11%.

Инфографика по регионам. Фото: Агросектор Укарины

Прирост несмотря на войну

Несмотря на трудную экономическую ситуацию, Одесская область в течение 3 лет войны получила значительный прирост в выращивании посевных культур и в овцеводстве. Он составляет +8,6%. В то время как в некоторых регионах эти сферы находятся в упадке. Например, на Николаевщине показатель составляет -16,8%, на Сумщине -14,9%, а на Черниговщине -6,7%. Однако наибольший прирост зафиксировали на Киевщине (+23,2%).

Напомним, недавно мы писали о реконструкции оросительной системы в Одесской области. А также о том, почему Румыны против экспорта зерна из Одесской области через порты в Черном море.