Одесчина лидер в рейтинге по выращивания винограда в Украине

Виноград и овцеводство — в чем еще лидирует Одесская область
Одесская область на первом месте по Украине по выращиванию винограда ведь 58% этой культуры производится именно в нашем регионе. Кроме того, несмотря на войну, фиксируется значительный прирост в агросекторе.
Об этом сообщают в журнале "Агробизнес Украины".
Одесская область лидирует
Кроме выращивания винограда, Одесская область лидирует по количеству поголовья овец и коз. Ведь 28% этих животных обитают именно в нашем регионе. На первом месте мы и по выращиванию ячменя — 18% от общего объема по Украине. Неплохие показатели также в посеве пшеницы и рапса — по 11%.
Прирост несмотря на войну
Несмотря на трудную экономическую ситуацию, Одесская область в течение 3 лет войны получила значительный прирост в выращивании посевных культур и в овцеводстве. Он составляет +8,6%. В то время как в некоторых регионах эти сферы находятся в упадке. Например, на Николаевщине показатель составляет -16,8%, на Сумщине -14,9%, а на Черниговщине -6,7%. Однако наибольший прирост зафиксировали на Киевщине (+23,2%).
Напомним, недавно мы писали о реконструкции оросительной системы в Одесской области. А также о том, почему Румыны против экспорта зерна из Одесской области через порты в Черном море.
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