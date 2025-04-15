Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Виноград и овцеводство — в чем еще лидирует Одесская область arrow

Виноград и овцеводство — в чем еще лидирует Одесская область

15 апреля 2025 10:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесчина лидер в рейтинге по выращивания винограда в Украине
Виноград на столе. Фото иллюстративное: голос Украины
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесская область на первом месте по Украине по выращиванию винограда ведь 58% этой культуры производится именно в нашем регионе. Кроме того, несмотря на войну, фиксируется значительный прирост в агросекторе.

Об этом сообщают в журнале "Агробизнес Украины".

Реклама
Читайте также:

Одесская область лидирует

Кроме выращивания винограда, Одесская область лидирует  по количеству поголовья овец и коз. Ведь 28% этих животных обитают именно в нашем регионе. На первом месте мы и по выращиванию ячменя — 18% от общего объема по Украине. Неплохие показатели также в посеве пшеницы и рапса — по 11%.

None - фото 1
Инфографика по регионам. Фото: Агросектор Укарины

Прирост несмотря на войну

Несмотря на трудную экономическую ситуацию, Одесская область в течение 3 лет войны получила значительный прирост в выращивании посевных культур и в овцеводстве. Он составляет +8,6%. В то время как в некоторых регионах эти сферы находятся в упадке. Например, на Николаевщине показатель составляет -16,8%, на Сумщине -14,9%, а на Черниговщине -6,7%. Однако наибольший прирост зафиксировали на Киевщине (+23,2%).

Напомним, недавно мы писали о реконструкции оросительной системы в Одесской области. А также о том, почему Румыны против экспорта зерна из Одесской области через порты в Черном море.

Одесса Одесская область фермеры Новости Одессы агросектор
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама