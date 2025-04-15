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Виноград та вівчарство — у чому ще лідирує Одеська область

15 квітня 2025 10:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одещина лідирує за зрощуванням багатьох культур - рейтинг
Виноград на столі. Фото ілюстративне: голос України
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеська область на першому місці по Україні з вирощування винограду адже 58% цієї культури виробляється саме у нашому регіоні. Крім того, попри війну, фіксується значний приріст в агросекторі.

Про це повідомляють у журналі "Агробізнес України".

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Окрім вирощування винограду, Одещина лідирує за кількістю поголів'я овець та кіз. Адже 28% цих тварин мешкають саме в нашому регіоні. На першому місці ми й по вирощуванню ячменю — 18% від загального обсягу по Україні. Непогані показники також у посіві пшениці та ріпака — по 11%.

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Інфографіка по регіонах. Фото: Агросектор Укарїни

Приріст попри війну

Попри скрутну економічну ситуацію, Одещина протягом 3 років війни здобула значний приріст у зрощуванні посівних культур та у вівчарстві. Він складає +8,6%. У той час як у деяких регіонах ці сфери перебувають у занепаді. Наприклад, на Миколаєвщині показник складає -16,8%, на Сумщині -14,9%, а на Чернігівщині -6,7%. Проте найбільший приріст зафіксували на Київщині (+23,2%).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про реконструкцію зрошувальної системи на Одещині. А також проте, чому Румуни проти експорту зерна з Одещини через порти у Чорному морі.

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