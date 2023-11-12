Виноградарство в Одесской области — состояние и перспективы в условиях войны

Виноградные насаждения в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Современный образ Одесского региона определяется большим количеством виноградных насаждений, в частности на Бессарабии. Этот район стал стратегическим центром виноградарско-винодельческой отрасли в Украине, занимая 70% всей площади виноградных насаждений в стране.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказала заместитель директора департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Наталья Смертенюк.

Читайте также:

"Бессарабия сегодня выращивает 23 000 виноградных насаждений, что составляет 70% всей площади нашей страны", — отметила Наталья.

Заместитель директора департамента агрополитики Наталья Смертенюк. Фото: Новини.LIVE

Виноградарский сектор в условиях войны

Все предприятия, как винодельческие, так и виноградарские, сталкиваются с серьезными вызовами из-за военного положения, что привело к снижению реализации и уменьшению потребности в человеческом ресурсе. Заместитель директора департамента аграрной политики отмечает, что сегодня нет тех площадей, которые были когда-то.

Государственная поддержка для виноградарей

Со стороны государства оказывается поддержка виноградарям через гранты для перерабатывающих предприятий и региональную программу "Аграрий Одесчины", которая включает в себя финансирование создания кадастра виноградников. Региональный Департамент также активно сотрудничает с виноградарями, оказывая финансовую поддержку и реализуя программы развития.

"В этом году было выделено из регионального бюджета 200 000 грн для института виноградарства и виноделия на развитие и продолжение работы с кадастром виноградных насаждений", — отметила Наталья Смертенюк.

Виноградники Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Перспективы для виноградарства в регионе

Отметим, что виноградарство в Одесской области, как и по всей Украине, сталкивается с рядом сложных проблем, особенно в условиях военного положения. По словам экспертов и представителей отрасли, наиболее важными вызовами являются нестабильность рынка, высокие затраты на производство и потребность в государственной поддержке. Прежде всего, на производителей напрямую влияет ценовая конкуренция с зарубежными аналогами, которые часто продаются по цене ниже затрат на производство в Украине.

"В первую очередь должна быть государственная поддержка. Мы должны поддерживать своего отечественного производителя, наша продукция должна продаваться во всех точках, поэтому и цена должна быть на уровне", — говорит Смертенюк.

Добавим, что, по словам виноградарей, нынешняя стоимость производства, включающая акцизы, расходы на тару и пробки, уплаченные налоги и заработную плату, приводит к ситуации, когда внутренние производители не могут конкурировать с импортными аналогами, даже если качество их продукта значительно выше.

Бутылки с вином. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на шестом Международном дегустационном конкурсе Ukraine Wine&Spirits Awards определили лучшие украинские вина и крепкие напитки. Одесские и николаевские алкогольные изделия среди лучших.