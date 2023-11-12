Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Виноградарство в Одесской области — состояние и перспективы в условиях войны arrow

Виноградарство в Одесской области — состояние и перспективы в условиях войны

12 ноября 2023 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Виноградарство в Одесской области — состояние и перспективы в условиях войны
Виноградные насаждения в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Современный образ Одесского региона определяется большим количеством виноградных насаждений, в частности на Бессарабии. Этот район стал стратегическим центром виноградарско-винодельческой отрасли в Украине, занимая 70% всей площади виноградных насаждений в стране.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказала заместитель директора департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Наталья Смертенюк.

Читайте также:

"Бессарабия сегодня выращивает 23 000 виноградных насаждений, что составляет 70% всей площади нашей страны", — отметила Наталья.

Заместитель директора департамента агрополитики Наталья Смертенюк. Фото: Новини.LIVE

Виноградарский сектор в условиях войны

Все предприятия, как винодельческие, так и виноградарские, сталкиваются с серьезными вызовами из-за военного положения, что привело к снижению реализации и уменьшению потребности в человеческом ресурсе. Заместитель директора департамента аграрной политики отмечает, что сегодня нет тех площадей, которые были когда-то.

Государственная поддержка для виноградарей

Со стороны государства оказывается поддержка виноградарям через гранты для перерабатывающих предприятий и региональную программу "Аграрий Одесчины", которая включает в себя финансирование создания кадастра виноградников. Региональный Департамент также активно сотрудничает с виноградарями, оказывая финансовую поддержку и реализуя программы развития.

"В этом году было выделено из регионального бюджета 200 000 грн для института виноградарства и виноделия на развитие и продолжение работы с кадастром виноградных насаждений", — отметила Наталья Смертенюк.

Виноградники Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Перспективы для виноградарства в регионе

Отметим, что виноградарство в Одесской области, как и по всей Украине, сталкивается с рядом сложных проблем, особенно в условиях военного положения. По словам экспертов и представителей отрасли, наиболее важными вызовами являются нестабильность рынка, высокие затраты на производство и потребность в государственной поддержке. Прежде всего, на производителей напрямую влияет ценовая конкуренция с зарубежными аналогами, которые часто продаются по цене ниже затрат на производство в Украине.

"В первую очередь должна быть государственная поддержка. Мы должны поддерживать своего отечественного производителя, наша продукция должна продаваться во всех точках, поэтому и цена должна быть на уровне", — говорит Смертенюк.

Добавим, что, по словам виноградарей, нынешняя стоимость производства, включающая акцизы, расходы на тару и пробки, уплаченные налоги и заработную плату, приводит к ситуации, когда внутренние производители не могут конкурировать с импортными аналогами, даже если качество их продукта значительно выше.

Бутылки с вином. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на шестом Международном дегустационном конкурсе Ukraine Wine&Spirits Awards определили лучшие украинские вина и крепкие напитки. Одесские и николаевские алкогольные изделия среди лучших.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме