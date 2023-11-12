Виноградарство в Одеській області — стан та перспективи в умовах війни

Виноградні насадження на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Сучасний образ Одеського регіону визначається великою кількістю виноградних насаджень, зокрема на Бессарабії. Цей район став стратегічним центром виноградарсько-виноробної галузі в Україні, займаючи 70% від усієї площі виноградних насаджень в країні.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розказала заступниця директора департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Наталія Смертенюк.

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"Бессарабія сьогодні вирощує 23 000 виноградних насаджень, що становить 70% від всієї площі нашої країни", — зазначила Наталія.

Заступниця директора департаменту агрополітики Наталія Смертенюк. Фото: Новини.LIVE

Виноградарський сектор в умовах війни

Усі підприємства, як виноробні, так і виноградарські, стикаються із серйозними викликами через воєнний стан, що призвело до зниження реалізації та зменшення потреби в людському ресурсі. Заступниця директора департаменту аграрної політики зазначає, що сьогодні немає тих площ, які були колись.

Державна підтримка для виноградарів

З боку держави надається підтримка виноградарям через гранти для переробних підприємств та регіональну програму "Аграрій Одещини", яка включає фінансування створення кадастру виноградників. Регіональний Департамент також інтенсивно співпрацює з виноградарями, надаючи фінансову підтримку та реалізуючи програми розвитку.

"Цьогоріч було виділено з регіонального бюджету 200 тис. грн для інституту виноградарства та виноробства на розвиток та продовження роботи з кадастром виноградних насаджень", — зазначила Наталія Смертенюк.

Виноградники Одещини. Фото: Новини.LIVE

Перспективи для виноградарства в регіоні

Зазначимо, що виноградарство в Одеській області, як і в усій Україні, стикається з низкою складних проблем, особливо в умовах воєнного стану. За словами експертів і представників галузі, найважливішими викликами є нестабільність ринку, високі витрати на виробництво та потреба у державній підтримці. Передовсім, на пряму впливає на виробників цінова конкуренція із закордонними аналогами, які часто продаються за ціною нижчою, ніж витрати на виробництво в Україні.

"Першочергово має бути державна підтримка. Ми мусимо підтримувати свого вітчизняного виробника, наша продукція повинна продаватися у всіх точках, тому і ціна має бути на рівні", — каже Смертенюк.

Додамо, що, за словами виноградарів, нинішня вартість виробництва, яка включає акцизи, витрати на тару та корки, сплачені податки та заробітну плату, призводить до ситуації, коли внутрішні виробники не можуть конкурувати з імпортними аналогами, навіть якщо якість їхнього продукту значно вища.

Пляшки з вином. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на шостому Міжнародному дегустаційному конкурсі Ukraine Wine&Spirits Awards визначили найкращі українські вина та міцні напої. Одеські та миколаївські алкогольні вироби серед найкращих.