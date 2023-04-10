В Черном море подстерегают четыре вражеских корабля

Корабли россии в Черном море. Фото: google.com

По состоянию на утро 10 апреля в Черном море находятся 4 российских корабля. Среди них зафиксирован один ракетоноситель.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

Читайте также:

"Утром 10 апреля в Черном море находятся 4 корабля вражеского флота. Среди них зафиксирован один ракетоноситель. Возможный залп — 4 крылатые ракеты типа "Калибр", — отмечают в ВМС ВСУ.

Между тем спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отмечает, что в Черном море шторм затих, поэтому ситуация может динамично меняться в течение дня.

Отметим, что враг использует новую тактику на юге Украины. Не имея возможности использовать наземные способы поражения, оккупанты активизировали свою авиацию и беспилотники, которые теперь используются для атак на украинские позиции.

Из-за угрозы с моря жителям Одессы и области рекомендуют соблюдать дистанцию от побережья. Минимальное расстояние от воды — 200 метров.

Напомним, одесские морпехи поразили дроном-камикадзе наблюдательный пункт противника в Донецкой области. Меткий выстрел произвели аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.