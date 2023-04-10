Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вірогідність ракетного удару зростає: у Чорному морі чатують чотири ворожих кораблі arrow

Вірогідність ракетного удару зростає: у Чорному морі чатують чотири ворожих кораблі

10 квітня 2023 11:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
У Чорному морі чатують чотири ворожих кораблі
Кораблі рф у Чорному морі. Фото: google.com
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на ранок 10 квітня у Чорному морі перебувають 4 російських кораблі. Серед них зафіксовано один ракетоносій.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Читайте також:

"Вранці 10 квітня у Чорному морі перебувають 4 кораблі ворожого флоту. Серед них зафіксовано один ракетоносій. Можливий залп — 4 крилаті ракети типу "Калібр",— зазначають у ВМС ЗСУ.

Тим часом речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук наголошує, що у Чорному морі шторм затих, тож ситуація може динамічно змінюватися протягом дня.

Зазначимо, ворог використовує нову тактику на півдні Україні. Не маючи змоги використовувати наземні способи ураження, окупанти активізували свою авіацію та безпілотники, які тепер використовують для атак на українські позиції.

Через загрозу з моря мешканцям Одеси та області рекомендують дотримуватися дистанції від узбережжя. Мінімальна відстань від води — 200 метрів.

Нагадаємо, одеські морпіхи уразили дроном-камікадзе спостережний пункт противника у Донецькій області. Влучний постріл здійснили аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB