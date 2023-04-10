У Чорному морі чатують чотири ворожих кораблі

Кораблі рф у Чорному морі. Фото: google.com

Станом на ранок 10 квітня у Чорному морі перебувають 4 російських кораблі. Серед них зафіксовано один ракетоносій.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

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"Вранці 10 квітня у Чорному морі перебувають 4 кораблі ворожого флоту. Серед них зафіксовано один ракетоносій. Можливий залп — 4 крилаті ракети типу "Калібр",— зазначають у ВМС ЗСУ.

Тим часом речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук наголошує, що у Чорному морі шторм затих, тож ситуація може динамічно змінюватися протягом дня.

Зазначимо, ворог використовує нову тактику на півдні Україні. Не маючи змоги використовувати наземні способи ураження, окупанти активізували свою авіацію та безпілотники, які тепер використовують для атак на українські позиції.

Через загрозу з моря мешканцям Одеси та області рекомендують дотримуватися дистанції від узбережжя. Мінімальна відстань від води — 200 метрів.

Нагадаємо, одеські морпіхи уразили дроном-камікадзе спостережний пункт противника у Донецькій області. Влучний постріл здійснили аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.