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Вырастили плантацию во дворе — на Одесчине задержали наркоторговцев

22 ноября 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Вырастили плантацию во дворе — на Одесчине задержали наркоторговцев
Правоохранители разоблачили наркоплантацию. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесском районе правоохранители разоблачили мужчин, которые в теплице на собственном дворе выращивали коноплю. В дальнейшем наркоаграрии планировали высушить растения и сделать каннабис для дальнейшего сбыта.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали схемы

Правонарушители оборудовали теплицу во дворе, провели свет, систему орошения и датчики соблюдения температурного режима. Они бережно обрабатывали насаждения, а когда созревали — собирали "урожай", высушивали и измельчали, изготавливая наркотическое средство — каннабис.

Во время обыска правоохранители обнаружили высаженные в горшки 104 куста конопли и почти пол килограмма изготовленного каннабиса.

Какое наказание грозит

Все мужчины задержаны и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины в незаконном посеве и выращивании растений конопли, а также по ч. 2 ст. 309 того же кодекса по незаконному изготовлению и хранению наркотического средства. Им грозит до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили местную жительницу, которая прятала наркотические препараты в свертке с мукой. Женщина таким образом сохраняла партию метадона, собиравшегося сбыть.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.

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