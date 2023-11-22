Виростили плантацію у дворі — на Одещині затримали наркоторговців

Правоохоронці викрили наркоплантацію. Фото: Нацполіція

В Одеському районі правоохоронці викрили чоловіків, які у теплиці на власному подвірʼї вирощували коноплі. Надалі наркоаграрії планували висушити рослини та зробити канабіс для подальшого збуту.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

Правопорушники обладнали теплицю у дворі, провели світло, систему зрошування та датчики дотримання температурного режиму. Вони дбайливо обробляли насадження, а коли ті дозрівали — збирали "врожай", висушували та подрібнювали, виготовлюючи наркотичний засіб — канабіс.

Під час обшуку правоохоронці виявили висаджені у горщики 104 кущі конопель та майже пів кілограма виготовленого канабісу.

Яке покарання загрожує

Наразі усіх чоловіків затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України у незаконному посіві та вирощуванні рослин коноплі, а також за ч. 2 ст. 309 того ж кодексу у незаконному виготовленні та зберіганні наркотичного засобу. Їм загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили місцеву мешканку, яка ховала наркотичні препарати у пакунку з борошном. Жінка таким чином зберігала партію метадону, який збиралася збути.

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.