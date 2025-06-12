Россия не может сегодня высадить десант в Одессе - спикер ВМС Плетенчук

Высадка десанта. Фото иллюстративное: УНИАН

Высаживать десант с моря в Одессе для россиян сегодня было бы суицидом. Это связано с тем, что Военно-морские силы Украины полностью контролируют черноморскую акваторию.

Об этом сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Дмитрий Плетенчук сообщил, что подойти на военных кораблях к Одессе ближе чем на 100 морских миль россияне не могут. Поскольку любое плавсредство врага будет мгновенно поражено ракетами ВМС ВСУ.

"В принципе подойти к нашему побережью ближе, чем на 100 морских миль, они не могут потому, что здесь их ждут ракетчики из Военно-морских сил. Поэтому, соответственно, пока это маловероятно", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что добраться до Одессы по суше сейчас для России также невозможно.

Напомним, недавно мы писали о том, как планируют усилить меры безопасности в Черном море. А также о том, почему россияне боятся выводить свои военные корабли в акваторию и прячут их в Новороссийске.