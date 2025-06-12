Росія не може сьогодні висадити десант в Одесі - речник ВМС Плетенчук

Висадка десанту. Фото ілюстративне: УНІАН

Висаджувати десант з моря в Одесі для росіян сьогодні було б суїцидом. Це пов'язано із тим, що Військово-морські сили України повністю контролюють чорноморську акваторію.

Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Дмитро Плетенчук повідомив, що підійти на військових кораблях до Одеси ближче ніж на 100 морських міль росіяни не можуть. Оскільки будь-який плавзасіб ворога буде миттєво уражений ракетами ВМС ЗСУ.

"В принципі підійти до нашого узбережжя ближче, ніж на 100 морських миль, вони не можуть тому, що тут на них чекають ракетники з Військово-морських сил. Тому, відповідно, наразі це малоймовірно", — каже Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що дістатися до Одеси суходолом зараз для Росії також неможливо.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як планують посили заходи безпеки у Чорному морі. А також про те, чому росіяни бояться виводити свої військові кораблі в акваторію та ховають їх в Новоросійську.