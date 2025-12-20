Ким о коррупции: важна не сумма, а вред для государства

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснил, почему количество коррупционных дел не всегда отражает реальный масштаб проблемы. По его словам, главным критерием должна быть не сумма взяток, а вред, который такие действия наносят государству.

Такое мнение руководитель Николаевской области высказал в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Виталий Ким о коррупции

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что коррупцию неправильно оценивать только количеством открытых дел или общей суммой взяток.

"Есть одно дело по коррупции, где миллиарды, и есть тысяча дел по десять долларов. Это нельзя сравнивать", — отметил Ким.

Он также считает, что коррупцию невозможно полностью искоренить только жесткими наказаниями. Зато государство должно минимизировать человеческий фактор, переводя процессы в цифровой формат и создавая системы, где нет возможности для злоупотреблений. В то же время глава Николаевской ОВА признал, что сейчас сделать это полностью во всех сферах невозможно.

"Надо заменять те вещи, где возможна коррупция, на цифру и процессы, которые не требуют вмешательства людей", — подчеркнул глава ОВА.

Коррупции стало меньше

По оценке Виталия Кима, сейчас на среднем уровне коррупции стало меньше, однако громкие общенациональные скандалы он воздержался комментировать из-за отсутствия полной информации. Он подчеркнул, что настоящий масштаб коррупции следует измерять не деньгами, а реальными последствиями для безопасности и устойчивости страны.

"Сейчас очень важно быть едиными. Время для другой политики - и в том числе медийной", — резюмировал он.

Напомним, в Николаеве полиция открыла уголовные производства из-за нарушения норм питания в школах. Также мы писали, что полиция выяснила новые обстоятельства смерти 19-летней девушки в Николаеве.