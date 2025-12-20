Кім про корупцію: важлива не сума, а шкода для держави

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому кількість корупційних справ не завжди відображає реальний масштаб проблеми. За його словами, головним критерієм має бути не сума хабарів, а шкода, якої такі дії завдають державі.

Таку думку керівник Миколаївської області висловив в етері День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Віталій Кім про корупцію

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що корупцію неправильно оцінювати лише кількістю відкритих справ або загальною сумою хабарів.

"Є одна справа по корупції, де мільярди, і є тисяча справ по десять доларів. Це не можна порівнювати", — зазначив Кім.

Він також вважає, що корупцію неможливо повністю викорінити лише жорсткими покараннями. Натомість держава має мінімізувати людський фактор, переводячи процеси в цифровий формат і створюючи системи, де немає можливості для зловживань. Водночас очільник Миколаївської ОВА визнав, що наразі зробити це повністю в усіх сферах неможливо.

"Треба замінювати ті речі, де можлива корупція, на цифру і процеси, які не потребують втручання людей", — наголосив очільник ОВА.

Корупції стало менше

За оцінкою Віталія Кіма, наразі на середньому рівні корупції стало менше, однак гучні загальнонаціональні скандали він утримався коментувати через брак повної інформації. Він підкреслив, що справжній масштаб корупції варто вимірювати не грошима, а реальними наслідками для безпеки й стійкості країни.

"Зараз дуже важливо бути єдиними. Час для іншої політики — і в тому числі медійної", — резюмував він.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція відкрила кримінальні провадження через порушення норм харчування в школах. Також ми писали, що поліція з’ясувала нові обставини смерті 19-річної дівчини у Миколаєві.