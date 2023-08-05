Россия пытается изменить общественное мнение в Одессе

Виталий Ким рассказал, почему россияне начали активно обстреливать Одессу
В июле армия РФ начала очень активно обстреливать Одессу и область разным видом вооружения. Особенно интенсивными стали удары после прекращения действия зерновой сделки.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, Россия своими обстрелами пытается сформировать негативное общественное мнение у местных жителей. Эту тактику они используют уже не в первый раз, однако до сих пор безрезультатно.
"Я думаю, они пытаются сформировать общественное мнение. В мае они обстреливали Киев — три дня только Киев не был под обстрелами. Люди устали, начали пенять, хотя в Киеве наверняка лучшее ПВО сейчас в мире. Но люди начинают жаловаться, давить на власть. Сейчас взялись за Одессу, чтобы одесситы, которые немного танцуют и отдыхают, начали жаловаться: где наше ПВО и все остальное. Я думаю, что они не обстреливают часто Николаев, потому что они по нам гатили больше года, и на нас это не действует, у нас общественное мнение не меняется", — сказал Ким.
Обстрелы Одесчины
Обстрелы острова Змеиный или территории вокруг него оказывают давление на гражданское судоходство. РФ это делает осознанно, чтобы помешать экспорту украинского зерна.
Напомним, в ночь на 2 августа над Одесской областью противовоздушной обороной было уничтожено 11 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136. Вражеские силы пытались максимально прицельно атаковать портовую инфраструктуру на Дунае.
Также мы писали, что за 7 дней оккупанты выпустили по Украине 75 ракет разного типа и 100 БпЛА. Их суммарная стоимость составляет 280 миллионов долларов. Дороже всего им обошлась атака 19 июля — 131 миллион долларов.