Россия пытается изменить общественное мнение в Одессе

Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

В июле армия РФ начала очень активно обстреливать Одессу и область разным видом вооружения. Особенно интенсивными стали удары после прекращения действия зерновой сделки.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, Россия своими обстрелами пытается сформировать негативное общественное мнение у местных жителей. Эту тактику они используют уже не в первый раз, однако до сих пор безрезультатно.

"Я думаю, они пытаются сформировать общественное мнение. В мае они обстреливали Киев — три дня только Киев не был под обстрелами. Люди устали, начали пенять, хотя в Киеве наверняка лучшее ПВО сейчас в мире. Но люди начинают жаловаться, давить на власть. Сейчас взялись за Одессу, чтобы одесситы, которые немного танцуют и отдыхают, начали жаловаться: где наше ПВО и все остальное. Я думаю, что они не обстреливают часто Николаев, потому что они по нам гатили больше года, и на нас это не действует, у нас общественное мнение не меняется", — сказал Ким.

Обстрелы Одесчины

Обстрелы острова Змеиный или территории вокруг него оказывают давление на гражданское судоходство. РФ это делает осознанно, чтобы помешать экспорту украинского зерна.

Напомним, в ночь на 2 августа над Одесской областью противовоздушной обороной было уничтожено 11 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136. Вражеские силы пытались максимально прицельно атаковать портовую инфраструктуру на Дунае.

Также мы писали, что за 7 дней оккупанты выпустили по Украине 75 ракет разного типа и 100 БпЛА. Их суммарная стоимость составляет 280 миллионов долларов. Дороже всего им обошлась атака 19 июля — 131 миллион долларов.