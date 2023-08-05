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Віталій Кім розповів, чому росіяни почали активно обстрілювати Одесу

5 серпня 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія намагається змінити суспільну думку в Одесі
Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У липні армія РФ почала дуже активно обстрілювати Одесу та область з різного виду озброєння. Особливо інтенсивними стали удари після припинення дії зернової угоди.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його словами, Росія своїми обстрілами намагається сформувати негативну громадську думку у місцевих жителів. Цю тактику вони використовують вже не вперше, проте досі безрезультатно.

"Я думаю, вони намагаються сформувати громадську думку. У травні вони обстрілювали Київ — три дні лише Київ не був під обстрілами. Люди втомилися, почали нарікати, хоч у Києві напевно найкраще ППО зараз у світі. Але люди починають скаржитися, тиснути на владу, давати слабину. Наразі взялися за Одесу, щоб одесити, які трохи танцюють та відпочивають, почали скаржитися: де наше ППО та все інше. Я думаю, що вони не обстрілюють часто Миколаїв, тому що вони по нас гатили понад рік, і на нас це не діє, у нас громадська думка не змінюється", — сказав Кім.

Обстріли Одещини

Обстріли острова Зміїний або ж території навколо нього створюють тиск на цивільне судноплавство. РФ це робить свідомо, аби завадити експорту українського зерна. 

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня над Одеською областю протиповітряною обороною було знищено 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136. Ворожі сили намагалися максимально прицільно атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.

Також ми писали, що за 7 днів окупанти випустили по Україні 75 ракет різного типу та 100 БпЛА. Їхня сумарна вартість становить 280 мільйонів доларів. Найдорожче їм обійшлася атака 19 липня — 131 мільйон доларів.

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