Росія намагається змінити суспільну думку в Одесі

Віталій Кім розповів, чому росіяни почали активно обстрілювати Одесу
У липні армія РФ почала дуже активно обстрілювати Одесу та область з різного виду озброєння. Особливо інтенсивними стали удари після припинення дії зернової угоди.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, Росія своїми обстрілами намагається сформувати негативну громадську думку у місцевих жителів. Цю тактику вони використовують вже не вперше, проте досі безрезультатно.
"Я думаю, вони намагаються сформувати громадську думку. У травні вони обстрілювали Київ — три дні лише Київ не був під обстрілами. Люди втомилися, почали нарікати, хоч у Києві напевно найкраще ППО зараз у світі. Але люди починають скаржитися, тиснути на владу, давати слабину. Наразі взялися за Одесу, щоб одесити, які трохи танцюють та відпочивають, почали скаржитися: де наше ППО та все інше. Я думаю, що вони не обстрілюють часто Миколаїв, тому що вони по нас гатили понад рік, і на нас це не діє, у нас громадська думка не змінюється", — сказав Кім.
Обстріли Одещини
Обстріли острова Зміїний або ж території навколо нього створюють тиск на цивільне судноплавство. РФ це робить свідомо, аби завадити експорту українського зерна.
Нагадаємо, в ніч на 2 серпня над Одеською областю протиповітряною обороною було знищено 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136. Ворожі сили намагалися максимально прицільно атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.
Також ми писали, що за 7 днів окупанти випустили по Україні 75 ракет різного типу та 100 БпЛА. Їхня сумарна вартість становить 280 мільйонів доларів. Найдорожче їм обійшлася атака 19 липня — 131 мільйон доларів.