Росія намагається змінити суспільну думку в Одесі

Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

У липні армія РФ почала дуже активно обстрілювати Одесу та область з різного виду озброєння. Особливо інтенсивними стали удари після припинення дії зернової угоди.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його словами, Росія своїми обстрілами намагається сформувати негативну громадську думку у місцевих жителів. Цю тактику вони використовують вже не вперше, проте досі безрезультатно.

"Я думаю, вони намагаються сформувати громадську думку. У травні вони обстрілювали Київ — три дні лише Київ не був під обстрілами. Люди втомилися, почали нарікати, хоч у Києві напевно найкраще ППО зараз у світі. Але люди починають скаржитися, тиснути на владу, давати слабину. Наразі взялися за Одесу, щоб одесити, які трохи танцюють та відпочивають, почали скаржитися: де наше ППО та все інше. Я думаю, що вони не обстрілюють часто Миколаїв, тому що вони по нас гатили понад рік, і на нас це не діє, у нас громадська думка не змінюється", — сказав Кім.

Обстріли Одещини

Обстріли острова Зміїний або ж території навколо нього створюють тиск на цивільне судноплавство. РФ це робить свідомо, аби завадити експорту українського зерна.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня над Одеською областю протиповітряною обороною було знищено 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136. Ворожі сили намагалися максимально прицільно атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.

Також ми писали, що за 7 днів окупанти випустили по Україні 75 ракет різного типу та 100 БпЛА. Їхня сумарна вартість становить 280 мільйонів доларів. Найдорожче їм обійшлася атака 19 липня — 131 мільйон доларів.