Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Вытащил товарища из-под завалов — подростка из Одесчины наградили

Вытащил товарища из-под завалов — подростка из Одесчины наградили

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 17:40
Награждение Марка, который достал товарища из-под завалов после атаки в Одесской области
Атакованный лицей. Фото: Олег Кипер в соцсети

Во время обстрела лицея в Белгород-Днестровском Одесской области подросток Марк смог спасти своего товарища, вытащив его из-под завалов. За это смелому парню сегодня дали награду от спасателей.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Награждение Марка

23 июня 2025 года российская ракета попала в Белгород-Днестровский лицей и унесла жизни трех человек. Более 10 человек получили ранения, среди которых были и двое подростков. Один из них, 16-летний Марк не только смог самостоятельно выбраться из-под обломков, но и спас своего друга Максима.

"Не могу не вспомнить о поступке 16-летнего Марка. После удара он бросился спасать своего друга Максима и буквально вытащил его из-под завалов. Парень не растерялся, не испугался — просто действовал. Поблагодарил Марка за его смелость. Это настоящий герой — тихий, юный, но несокрушимый",— написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области вручил Марку нагрудный знак "За отвагу в чрезвычайной ситуации".

None - фото 1
Марк получает награду. Фото: ГСЧС Одесской области

Что будет с лицеем

В разрушенном лицее училось более тысячи детей, однако проводить там занятия сейчас невозможно. Поэтому обучение с 1 сентября организуют в трех других школах. Все учителя и технические работники сохранят рабочие места.

После разбора завалов лицея будет проведена экспертиза. По ее результатам станет известно, возможно ли восстановить здание, или придется строить новое.

Напомним, недавно мы писали об атаке на лицей в Одесской области. А также о реакции Владимира Зеленского на этот обстрел.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации