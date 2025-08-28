Награждение Марка, который достал товарища из-под завалов после атаки в Одесской области

Атакованный лицей. Фото: Олег Кипер в соцсети

Во время обстрела лицея в Белгород-Днестровском Одесской области подросток Марк смог спасти своего товарища, вытащив его из-под завалов. За это смелому парню сегодня дали награду от спасателей.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Награждение Марка

23 июня 2025 года российская ракета попала в Белгород-Днестровский лицей и унесла жизни трех человек. Более 10 человек получили ранения, среди которых были и двое подростков. Один из них, 16-летний Марк не только смог самостоятельно выбраться из-под обломков, но и спас своего друга Максима.

"Не могу не вспомнить о поступке 16-летнего Марка. После удара он бросился спасать своего друга Максима и буквально вытащил его из-под завалов. Парень не растерялся, не испугался — просто действовал. Поблагодарил Марка за его смелость. Это настоящий герой — тихий, юный, но несокрушимый",— написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области вручил Марку нагрудный знак "За отвагу в чрезвычайной ситуации".

Марк получает награду. Фото: ГСЧС Одесской области

Что будет с лицеем

В разрушенном лицее училось более тысячи детей, однако проводить там занятия сейчас невозможно. Поэтому обучение с 1 сентября организуют в трех других школах. Все учителя и технические работники сохранят рабочие места.

После разбора завалов лицея будет проведена экспертиза. По ее результатам станет известно, возможно ли восстановить здание, или придется строить новое.

