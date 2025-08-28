Відео
Головна Одеса Витягнув товариша з-під завалів — підлітка з Одещини нагородили

Витягнув товариша з-під завалів — підлітка з Одещини нагородили

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 17:40
Нагородження Марка, який дістав товариша з-під завалів після атаки на Одещину
Атакований ліцей. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Під час обстрілу ліцею у Білгород-Дністровському на Одещині підліток Марк зміг врятувати свого товариша, витягнувши його з-під завалів. За це сміливому молодику сьогодні дали нагороду від рятувальників.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Нагородження Марка

23 червня 2025 року російська ракета влучила в Білгород-Дністровський ліцей і забрала життя трьох людей. Понад 10 осіб отримали поранення, серед яких були і двоє підлітків. Один із них, 16-річний Марк, не лише зміг самостійно вибратися з-під уламків, а й врятував свого друга Максима. 

"Не можу не згадати про вчинок 16-річного Марка. Після удару він кинувся рятувати свого друга Максима й буквально витягнув його з-під завалів. Хлопець не розгубився, не злякався — просто діяв. Подякував Маркові за його сміливість. Це справжній герой — тихий, юний, але незламний", — написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Начальник Головного управління ДСНС України в Одеській області вручив Марку нагрудний знак "За відвагу в надзвичайній ситуації". 

None - фото 1
Марк отримує нагороду. Фото: ДСНС Одещини

Що буде з ліцеєм

У зруйнованому ліцеї навчалося понад тисячу дітей, однак проводити там заняття зараз неможливо. Тому навчання з 1 вересня організують у трьох інших школах. Усі вчителі й технічні працівники збережуть робочі місця.

Після розбору завалів ліцею буде проведено експертизу. За її результатами стане відомо, чи можливо відновити будівлю, або доведеться будувати нову.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на ліцей на Одещині. А також про реакцію Володимира Зеленського на цей обстріл.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
