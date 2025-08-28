Нагородження Марка, який дістав товариша з-під завалів після атаки на Одещину

Атакований ліцей. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Під час обстрілу ліцею у Білгород-Дністровському на Одещині підліток Марк зміг врятувати свого товариша, витягнувши його з-під завалів. За це сміливому молодику сьогодні дали нагороду від рятувальників.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагородження Марка

23 червня 2025 року російська ракета влучила в Білгород-Дністровський ліцей і забрала життя трьох людей. Понад 10 осіб отримали поранення, серед яких були і двоє підлітків. Один із них, 16-річний Марк, не лише зміг самостійно вибратися з-під уламків, а й врятував свого друга Максима.

"Не можу не згадати про вчинок 16-річного Марка. Після удару він кинувся рятувати свого друга Максима й буквально витягнув його з-під завалів. Хлопець не розгубився, не злякався — просто діяв. Подякував Маркові за його сміливість. Це справжній герой — тихий, юний, але незламний", — написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Начальник Головного управління ДСНС України в Одеській області вручив Марку нагрудний знак "За відвагу в надзвичайній ситуації".

Марк отримує нагороду. Фото: ДСНС Одещини

Що буде з ліцеєм

У зруйнованому ліцеї навчалося понад тисячу дітей, однак проводити там заняття зараз неможливо. Тому навчання з 1 вересня організують у трьох інших школах. Усі вчителі й технічні працівники збережуть робочі місця.

Після розбору завалів ліцею буде проведено експертизу. За її результатами стане відомо, чи можливо відновити будівлю, або доведеться будувати нову.

