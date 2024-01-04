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Вицемера города в Одесской области поймали на взятке — СМИ

4 января 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Вицемера города в Одесской области поймали на взятке — СМИ
Вицемер Южного Дмитрий Любивый. Фото: Южный городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети появилась информация о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала первого заместителя мэра Южного. Пока известно, что чиновник "попался" на взятке.

Об этом пишут местные СМИ.

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По информации средств массовой информации, Дмитрий Любивый получил 50 тысяч гривен взятки. Известно, что это лишь часть полной суммы. За что именно вице-мер получил деньги, пока неизвестно.

Что известно о деятельности Любивого

В настоящее время он является заместителем мэра Владимира Новацкого по жилищно-коммунальному хозяйству. Ранее он возглавлял финансовый департамент.

В 2014 году он влип в скандал, когда
городская газета "Южный вестник", основателем которой он был, опубликовала на первой полосе его поздравления с Днем Независимости и карту Украины без полуострова Крым.

В том же 2014 году Любивый был задержан на вымогательстве 20 тысяч долларов у бизнесмена за продление договора аренды земельного участка. Тогда дело до суда так и не дошло.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имущества громады. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5 тысяч долларов США.

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