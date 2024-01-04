Вицемера города в Одесской области поймали на взятке — СМИ
В сети появилась информация о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала первого заместителя мэра Южного. Пока известно, что чиновник "попался" на взятке.
Об этом пишут местные СМИ.
По информации средств массовой информации, Дмитрий Любивый получил 50 тысяч гривен взятки. Известно, что это лишь часть полной суммы. За что именно вице-мер получил деньги, пока неизвестно.
Что известно о деятельности Любивого
В настоящее время он является заместителем мэра Владимира Новацкого по жилищно-коммунальному хозяйству. Ранее он возглавлял финансовый департамент.
В 2014 году он влип в скандал, когда
городская газета "Южный вестник", основателем которой он был, опубликовала на первой полосе его поздравления с Днем Независимости и карту Украины без полуострова Крым.
В том же 2014 году Любивый был задержан на вымогательстве 20 тысяч долларов у бизнесмена за продление договора аренды земельного участка. Тогда дело до суда так и не дошло.
Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имущества громады. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.
Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5 тысяч долларов США.
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