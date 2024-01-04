Віцемера міста на Одещині спіймали на хабарі — СБУ

Віцемер Южного Дмитро Любівий. Фото: Южненська міська рада

У мережі зʼявилася інформація про те, що Служба безпеки України (СБУ) затримала першого заступника мера Южного. Наразі відомо, що посадовець "попався" на хабарі.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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За інформацією відомства, Дмитро Любівий отримав 50 тисяч гривень хабаря. В обмін на винагороду чиновник обіцяв підприємцям перемогу у "будівельному" тендері, який фінансувався з бюджету міста.

Яке покарання загрожує

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Що відомо про діяльність Любівого

Наразі він є заступником мера Володимира Новацького з питань житлово-комунального господарства. Раніше він очолював фінансовий департамент.

У 2014 році він влип у скандал, коли

міська газета "Південний вісник", засновником якої він був, опублікувала на першій шпальті його привітання з Днем Незалежності та карту України без півострова Крим.

Того ж 2014 року Любівого затримали на вимаганні 20 тисяч доларів у бізнесмена за продовження договору оренди земельної ділянки. Тоді справа до суду так і не дійшла

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили колишнього державного реєстратора, якого підозрюють у незаконному привласненні майна громади. Відомо, що підозрюваний заволодів прибудовою будівлі, вартість якої становить майже 5 мільйонів гривень.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної з Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5 тисяч доларів США.