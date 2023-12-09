Вел бизнес из одесской колонии — схема мошенника

Объявления о продаже талонов на горючее. Фото: скриншот

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который продавал несуществующие талоны на горючее и павербанки. Мошенник успел обмануть девятнадцать горожан.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали схемы

Находящийся под стражей злоумышленник использовал мобильный телефон для выманивания денег у граждан. Мужчина разместил на одном из популярных сайтов объявления о продаже талонов на бензин и павербанков. Сообщение вызвало интерес девятнадцати местных жителей. Во время переписки мошенник обещал им товар и отправку по предоплате. Потерпевшие успели перечислить ему 9 450 гривен. Не дождавшись своего товара, потерпевшие обратились в полицию, правоохранители установили личность злоумышленника и изъяли доказательства во время обыска.

Какое наказание

Мужчине грозит наказание в размере до трех лет лишения свободы по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничеством, совершенным повторно.

Другие случаи мошенничества в Одессе

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мужчину, продававшего несуществующий обогреватель. Своими действиями мошенник успел обмануть пятерых горожан.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе разоблачила очередную схему уклонения от мобилизации. Местный житель продавал потенциальным призывникам фейковые документы о непригодности к службе.

Добавим, одесские правоохранители разоблачили злоумышленника, который обманул по телефону пожилую женщину. Мужчина из исправительной колонии позвонил пенсионерке и обманом выманил у нее 15 тысяч гривен.