Вів бізнес з одеської колонії — схема шахрая

Оголошення про продаж талонів на пальне. Фото: скриншот

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який продавав неіснуючі талони на пальне та павербанки. Шахрай встиг ошукати 19 містян.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі схеми

Зловмисник, який перебуває під вартою, використовував мобільний телефон для виманювання грошей у громадян. Чоловік розмістив на одному з популярних сайтів оголошення про продаж талонів на бензин та павербанків. Повідомлення викликало інтерес 19 місцевих жителів. Під час листування шахрай обіцяв їм товар та надсилання поштою за передоплатою. Потерпілі встигли перерахували йому 9 450 гривень. Не дочекавшись свого товару, потерпілі звернулися до поліції, правоохоронці встановили особу зловмисника та вилучили речові докази під час обшуку.

Яке покарання

Чоловікові загрожує покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України — заволодінням чужим майном шляхом обману, тобто шахрайством, вчиненим повторно.

Інші випадки шахрайства в Одесі

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який продавав неіснуючий обігрівач. Своїми діями шахрай встиг ошукати пʼятьох містян.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) в Одесі викрила чергову схему ухилення від мобілізації. Місцевий мешканець продавав потенційним призовникам фейкові документи про непридатність до служби.

Додамо, одеські правоохоронці викрили зловмисника, який ошукав телефоном літню жінку. Чоловік з виправної колонії зателефонував старенькій та обманом виманив у неї 15 тисяч гривень.