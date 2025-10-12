Видео
Главная Одесса Выезд в Молдову — где есть задержки на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову — где есть задержки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 09:18
Пробки на трассе Одесса-Рени 12 октября: очереди на Паланку и Орловку
Машины в очереди на выезд в Молдову. Фото: кадр из видео

Утром 12 октября в направлении Молдовы на трассе Одесса-Рени снова образовались пробки. Между тем дорога в Румынию остается относительно свободной, хотя и там есть осложнения на отдельных участках.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

Утренний трафик в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" остановился еще до села Маяки. На картах Google Maps этот участок "покраснел" — это означает, что движение практически парализовано. Путь к КПП сегодня займет более часа.

Виїзд до Молдови — де є затримки на трасі Одеса-Рені - фото 1
Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Румынию

Проблемы с движением наблюдаются и на юге области. На трассе М-15 в направлении пункта пропуска "Орловка — Исакча" образовались пробки возле Сараты, Холмского и Утконосовки. Дорога может занять до четырех часов.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, на границе с Молдовой без справки о техническом состоянии автомобиля вас не пропустят в страну. Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили водителя маршрутки, который спровоцировал ДТП на трассе Одесса-Рени.

Одесса Молдова Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
