Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Машины на КПП. Фото иллюстративное: ГПСУ

Сегодня, 26 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются значительные пробки в сторону КПП в Молдову. По дороге в Румынию пока тянучек нет, стоять в очередях там путешественникам не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Неподалеку пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась значительная пробка. Еще одна очередь фиксируется по пути к нему возле села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там свободный. В Рени, по данным картографического сервиса, тянучек нет.

Пробки по пути в Молдову. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа тянучек также не зафиксировано. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

Дорога на Румынию. Фото: скриншот Google Maps

