Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: ДПСУ

Сьогодні, 26 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються значні затори у бік КПП до Молдови. Шляхом до Румунії наразі тягнучок немає, стояти у чергах там мандрівникам не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Неподалік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився значний затор. Ще одна черга фіксується шляхом до нього біля села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там вільний. У Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок немає.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа тягнучок також не зафіксовано. Поїздка з Одеси триватиме близько 4 годин.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

