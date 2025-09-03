Пробки на выезде из Одессы и в Молдову 3 сентября

Выезд в Молдову заблокирован — какая ситуация на дорогах Одесчины
Сегодня, 3 сентября, на дорогах Одесской области наблюдаются небольшие пробки. Наибольшее скопление машин — за селом Маяки и на выезде из Одессы.
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на Паланке
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и вблизи Одессы. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.
Пробки на Орловку
На юге Одесской области на международной трассе М-15 пробки не наблюдаются. Путешествие до границы продлится сегодня более 3 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы и занимает более 5 часов.
