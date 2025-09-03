Пробки на выезде из Одессы и в Молдову 3 сентября

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня, 3 сентября, на дорогах Одесской области наблюдаются небольшие пробки. Наибольшее скопление машин — за селом Маяки и на выезде из Одессы.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и вблизи Одессы. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.

Пробки на Паланке. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На юге Одесской области на международной трассе М-15 пробки не наблюдаются. Путешествие до границы продлится сегодня более 3 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы и занимает более 5 часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, что на границе с непризнанным Приднестровьем построят рокадную дорогу. Также мы сообщали о том, какие документы нужны для автомобилистов, путешествующих в Румынию.