Выезд в Молдову заблокирован — какая ситуация на дорогах Одесчины

Выезд в Молдову заблокирован — какая ситуация на дорогах Одесчины

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 15:46
Пробки на выезде из Одессы и в Молдову 3 сентября
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня, 3 сентября, на дорогах Одесской области наблюдаются небольшие пробки. Наибольшее скопление машин — за селом Маяки и на выезде из Одессы. 

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и вблизи Одессы. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.

Одеса
Пробки на Паланке. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На юге Одесской области на международной трассе М-15 пробки не наблюдаются. Путешествие до границы продлится сегодня более 3 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы и занимает более 5 часов.

Одеса
Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, что на границе с непризнанным Приднестровьем построят рокадную дорогу. Также мы сообщали о том, какие документы нужны для автомобилистов, путешествующих в Румынию.

Одесса дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
