Затори на виїзді з Одеси та до Молдови 3 вересня

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні, 3 вересня, на дорогах Одещини спостерігаються невеликі затори. Найбільше скупчення машин — за селом Маяки та на виїзді з Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та поблизу Одеси. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На півдні Одеської області на міжнародній трасі М-15 затори не спостерігаються. Подорож до кордону триватиме сьогодні понад 3 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови і займає понад 5 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, що на кордоні із невизнаним Придністров’ям збудують рокадну дорогу. Також ми повідомляли про те, які документи потрібні для автомобілістів, які подорожують до Румунії.