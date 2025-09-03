Затори на виїзді з Одеси та до Молдови 3 вересня

Виїзд до Молдови заблоковано — яка ситуація на дорогах Одещини
Сьогодні, 3 вересня, на дорогах Одещини спостерігаються невеликі затори. Найбільше скупчення машин — за селом Маяки та на виїзді з Одеси.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та поблизу Одеси. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.
Затори на Орлівку
На півдні Одеської області на міжнародній трасі М-15 затори не спостерігаються. Подорож до кордону триватиме сьогодні понад 3 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови і займає понад 5 годин.
