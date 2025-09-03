Відео
Україна
Виїзд до Молдови заблоковано — яка ситуація на дорогах Одещини

Виїзд до Молдови заблоковано — яка ситуація на дорогах Одещини

Дата публікації: 3 вересня 2025 15:46
Затори на виїзді з Одеси та до Молдови 3 вересня
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні, 3 вересня, на дорогах Одещини спостерігаються невеликі затори. Найбільше скупчення машин — за селом Маяки та на виїзді з Одеси. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та поблизу Одеси. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Одеса
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На півдні Одеської області на міжнародній трасі М-15 затори не спостерігаються. Подорож до кордону триватиме сьогодні понад 3 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови і займає понад 5 годин.

Одеса
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, що на кордоні із невизнаним Придністров’ям збудують рокадну дорогу. Також ми повідомляли про те, які документи потрібні для автомобілістів, які подорожують до Румунії

Одеса дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
