Ситуация на дорогах Одесской области - где есть пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию

Выезд в Румынию осложнен — ситуация на трассе Одесса-Рени
В четверг, 10 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют огромные пробки возле пунткта пропуска "Орловка — Исакча" в Румынию. По пути к КПП в Молдову также совпадают очереди, однако их немного меньше.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок не наблюдается, однако они образовались по пути к нему вблизи села Маяки. Это лучше учитывать, планируя путешествие. Что касается "Староказачьего — Тудора", тянучек там пока нет. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей тоже не зафиксировано.
Пробки в Румынию
Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" движение сильно затруднено. Там образовалось сразу несколько больших пробок, простоять в которых придется не менее двух часов. Возле канала Кофа, мост через который вскоре откроют, тянучек не наблюдается.
Поездка из Одессы продлится более 6 часов.
Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.
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