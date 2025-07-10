Ситуация на дорогах Одесской области - где есть пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию

Пробка на границе. Фото иллюстративное: Госпогранслужба

В четверг, 10 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют огромные пробки возле пунткта пропуска "Орловка — Исакча" в Румынию. По пути к КПП в Молдову также совпадают очереди, однако их немного меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок не наблюдается, однако они образовались по пути к нему вблизи села Маяки. Это лучше учитывать, планируя путешествие. Что касается "Староказачьего — Тудора", тянучек там пока нет. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей тоже не зафиксировано.

Пробки возле села Маяки. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" движение сильно затруднено. Там образовалось сразу несколько больших пробок, простоять в которых придется не менее двух часов. Возле канала Кофа, мост через который вскоре откроют, тянучек не наблюдается.

Поездка из Одессы продлится более 6 часов.

Пробки возле Орловки. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.