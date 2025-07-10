Ситуація на дорогах Одещини - де є затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії

Затор на кордоні. Фото ілюстративне: Держприкордонслужба

У четвер, 10 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують величезні затори біля пунткту пропуску "Орлівка — Ісакча" до Румунії. Шляхом до КПП до Молдови також збігаються черги, однак їх трохи менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі заторів не спостерігається, однак вони утворилися шляхом до нього поблизу села Маяки. Це краще враховувати. плануючи подорож. Що стосується "Старокозачого — Тудора", тягнучок там поки немає. Поблизу КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг теж не зафіксовано.

Затори біля села Маяки. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" рух дуже ускладнений. Там утворилося одразу декілька великих заторів, простояти в яких доведеться не менше двох годин. Біля каналу Кофа, міст через який невдовзі відкриють, тягнучок не спостерігається.

Поїздка з Одеси триватиме більше 6 годин.

Затори біля Орлівки. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.