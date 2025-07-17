Где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию - ситуация на дорогах Одесской области (как выехать за границу)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: kyiv24

В четверг, 17 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют огромные пробки в сторону КПП в Молдову. По пути в Румынию также фиксируются тянучки вблизи пограничных населенных пунктов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок нет, но они образовались по пути к нему недалеко от села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока свободен. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, фиксируется огромная очередь автомобилей, простоять в которой придется более двух часов. Вблизи н.п. Великий Дальник также есть тянучка, что следует учитывать путешественникам.

Пробка возле села Большой Дальник. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. Возле канала Кофа, который завершают ремонтировать, тянучек пока не наблюдается. Однако они образовались вблизи сел Сафьяны и Броска, что следует учитывать путешественникам. Поездка из Одессы продлится более 5 часов.

Пробки в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.