Де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії - ситуація на дорогах Одещини (як виїхати за кордон)

Виїзд у Молдову ускладнено — де затори на трасі Одеса-Рені
У четвер, 17 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують величезні затори у бік КПП до Молдови. Шляхом до Румунії також фіксуються тягнучки поблизу прикордонних населених пунктів.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі заторів немає, але вони утворилися шляхом до нього неподалік села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там поки що вільний. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, фіксується величезна черга автівок, простояти в якій доведеться понад дві години. Поблизу н.п. Великий Дальник також є тягнучка, що слід враховувати мандрівникам.
Затори до Румунії
Неподалік найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. Біля каналу Кофа, який завершують ремонтувати, тягнучок поки не спостерігається. Однак вони утворилися поблизу сіл Саф'яни та Броска, що слід враховувати мандрівникам. Поїздка з Одеси триватиме понад 5 годин.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.
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