Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Сегодня, 11 августа, на трассе Одесса-Рени образовались большие пробки по пути к КПП в Молдову. По дороге в Румынию также наблюдаются тянучки, что лучше учесть путешественникам, планируя маршрут.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовались большие пробки, простоять в которых придется больше часа. Еще один фиксируется на пути к нему, неподалеку от села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там пока свободен. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, пробок не наблюдается.

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" сейчас наблюдаются большие пробки на трассе М-15. В районе канала Кофа тянучек не зафиксировано. Поездка из Одессы продлится более 5 часов.

