Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор на кордоні. Фото ілюстративне: unn

Сьогодні, 11 серпня, на трасі Одеса-Рені утворилися великі затори шляхом до КПП у Молдову. Дорогою до Румунії також спостерігаються тягнучки, що краще врахувати мандрівникам, плануючи маршрут.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилися великі затори, простояти в який доведеться понад годину. Ще один фіксується шляхом до нього, неподалік від села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там наразі вільний. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок не спостерігається.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі спостерігаються великі затори на трасі М-15. В районі каналу Кофа тягнучок не зафіксовано. Поїздка з Одеси триватиме понад 5 годин.

Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

