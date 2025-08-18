Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Выезд в Молдову затруднен — ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 18 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются пробки в сторону Молдовы, самый большой из которых возле Паланки. По пути к КПП в Румынию тянучек уже нет, поэтому проезд пока свободен.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
На пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько очередей автомобилей, самая большая из которых на самом КПП. Простоять там придется не менее часа, что лучше учитывать путешественникам при планировании маршрута. В Рени, по данным картографического сервиса, тянучек пока нет.
Что касается "Староказачьего — Тудора", после ДТП по пути к КПП фиксировались пробки, однако сейчас их уже нет.
Пробки в Румынию
У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа их тоже не зафиксировано. Поездка из Одессы продлится чуть более 4 часов.
