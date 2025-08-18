Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор біля КПП. Фото ілюстративне: volyn24

Сьогодні, 18 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються затори у бік Молдови, найбільший з яких біля Паланки. Шляхом до КПП до Румунії тягнучок вже немає, тому проїзд наразі вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька черг автівок, найбільша з яких на самому КПП. Простояти там доведеться не менше години, що краще враховувати мандрівникам при плануванні маршруту. У Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок наразі немає.

Що стосується "Старокозачого — Тудора", після ДТП шляхом до КПП фіксувалися затори, однак зараз їх уже немає.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх теж не зафіксовано. Поїздка з Одеси триватиме трохи більше 4 годин.

Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

