Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Сегодня, 25 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются пробки в Молдову, самые большие из которых возле КПП на Паланке. По дороге в Румынию сейчас также есть тянучки, еще лучше учесть путешественникам.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Неподалеку пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась огромная очередь, простоять в которой придется больше часа. Еще одна фиксируется по пути к нему возле села Маяки. В Рени, по данным картографического сервиса, тянучек нет. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там свободный.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" есть одна небольшая пробка. В районе канала Кофа тянучек не зафиксировано. Кроме того, очень большая очередь автомобилей наблюдается в районе села Сафьяны. Поездка из Одессы продлится чуть более 4 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

