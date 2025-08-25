Видео
Выезд в Молдову затруднен — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 13:55
Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)
Пробка на границе. Фото иллюстративное: uzhgorod.net

Сегодня, 25 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются пробки в Молдову, самые большие из которых возле КПП на Паланке. По дороге в Румынию сейчас также есть тянучки, еще лучше учесть путешественникам.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

Неподалеку пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась огромная очередь, простоять в которой придется больше часа. Еще одна фиксируется по пути к нему возле села Маяки. В Рени, по данным картографического сервиса, тянучек нет. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там свободный.

None - фото 1
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" есть одна небольшая пробка. В районе канала Кофа тянучек не зафиксировано. Кроме того, очень большая очередь автомобилей наблюдается в районе села Сафьяны. Поездка из Одессы продлится чуть более 4 часов.

None - фото 2
Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о том, без каких документов вас не пустят в Молдову. А также о том, что нам с вами сегодня нужно брать в случае путешествия в Румынию на авто.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
