Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Сьогодні, 25 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються затори у Молдову, найбільші з яких біля КПП на Паланці. Шляхом до Румунії наразі також є тягнучки, ще краще врахувати мандрівникам.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Неподалік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилася величезна черга, простояти в якій доведеться більше години. Ще одна фіксується шляхом до нього біля села Маяки. У Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок немає. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там вільний.

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" є один невеличкий затор. В районі каналу Кофа тягнучок не зафіксовано. Крім того, дуже велика черга автівок спостерігається в районі села Саф'яни. Поїздка з Одеси триватиме трохи більше 4 годин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, без яких документів вас не пустять до Молдови. А також про те, що нам з вами сьогодні потрібно брати у разі подорожі до Румунії на авто.