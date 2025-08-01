Ситуация на дорогах Одесской области — где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Выезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 1 августа, на трассе Одесса-Рени образуются многочисленные пробки по пути к КПП в Молдову. В Румынию пока проезд свободный, стоять в очередях там не придется.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
По пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько пробок, самый большой из которых вблизи села Маяки. Кроме того, фиксируется огромная тянучка между н.п. Мирное и Розселенец. Что касается "Староказачьего — Тудора", стоять в очередях там не придется. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, проезд свободный.
Добавим, в пункте пропуска "Кельменцы-Ларга" по пути в Молдову начаты ремонтные работы по модернизации таможенной и пограничной инфраструктуры. В связи с этим возможны временные задержки при прохождении погранично-таможенного контроля.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Пробки в Румынию
У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа тянучек пока не наблюдается, проезд там свободный. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.
Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.
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