Ситуація на дорогах Одещини — де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затори на кордоні. Фото ілюстративне: Львівський портал

Сьогодні, 1 серпня, на трасі Одеса-Рені утворюються чисельні затори шляхом до КПП у Молдову. До Румунії наразі проїзд вільний, стояти у чергах там не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Шляхом до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька заторів, найбільший з яких поблизу села Маяки. Крім того, фіксується величезна тягнучка між н.п. Мирне та Розселенець. Що стосується "Старокозачого — Тудора", стояти у чергах там не доведеться. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, проїзд вільний.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Додамо, у пункті пропуску "Кельменці-Ларга" шляхом до Молдови розпочато ремонтні роботи з модернізації митної та прикордонної інфраструктури. У зв’язку з цим можливі тимчасові затримки під час проходження прикордонно-митного контролю.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Повідомлення миткої служби. Фото: скриншот поста митної служби

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа тягнучок поки не спостерігається, проїзд там вільний. Поїздка з Одеси триватиме близько 4 годин.

Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.