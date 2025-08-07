Видео
Главная Одесса Выезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 13:50
Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)
Пробка на границе. Фото иллюстративное: tvoemisto

Сегодня, 7 августа, на трассе Одесса-Рени образовалась очень большая пробка на пути к одному из КПП в Молдову. По дороге в Румынию сейчас также фиксируются тянучки возле одного из пограничных сел.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока образовалась пробка, но она очень большая. Простоять придется не менее часа, что лучше учесть путешественникам. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там пока свободен. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, тянучек не наблюдается.

None - фото 1
Пробки на Молдову. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок не наблюдается. В районе канала Кофа тянучек также не зафиксировано. Но проезд затруднен недалеко от пограничного села Броска, поэтому его лучше объезжать.

None - фото 2
Затор до Румынии. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
