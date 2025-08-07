Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор на кордоні. Фото ілюстративне: tvoemisto

Сьогодні, 7 серпня, на трасі Одеса-Рені утворився дуже великий затор на шляху до одного з КПП до Молдови. Дорогою до Румунії наразі також фіксуються тягнучки біля одного з прикордонних сіл.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився один затор, але він є дуже великим. Простояти доведеться не менш як годину, що краще врахувати мандрівникам. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там наразі вільний. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок не спостерігається.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів не спостерігається. В районі каналу Кофа тягнучок також не зафіксовано. Але проїзд ускладнено неподалік прикордонного села Броска, тому його краще об'їжджати.

Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.