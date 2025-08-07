Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Виїзд до Молдови заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 7 серпня, на трасі Одеса-Рені утворився дуже великий затор на шляху до одного з КПП до Молдови. Дорогою до Румунії наразі також фіксуються тягнучки біля одного з прикордонних сіл.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився один затор, але він є дуже великим. Простояти доведеться не менш як годину, що краще врахувати мандрівникам. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там наразі вільний. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок не спостерігається.
Затори до Румунії
Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів не спостерігається. В районі каналу Кофа тягнучок також не зафіксовано. Але проїзд ускладнено неподалік прикордонного села Броска, тому його краще об'їжджати.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.
