Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на КПП. Фото иллюстративное: ГПСУ

Сегодня, 13 августа, на трассе Одесса-Рени образовалось несколько пробок на КПП в сторону Молдовы, самый большой из которых на Паланке. По дороге в Румынию также фиксируются тянучки, однако там их значительно меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

На пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась огромная очередь автомобилей. По пути к нему также наблюдаются пробки, большинство из которых возле села Маяки. Это лучше учитывать путешественникам при планировании маршрута. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там пока свободен. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, тянучек не наблюдается.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа тянучек не зафиксировано. Однако наблюдается очередь автомобилей возле пограничного села Броска, поэтому его лучше объезжать. Поездка из Одессы продлится не менее 4 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для туристов, путешествующих в Молдову за рулем. А также о документах, которые необходимо брать с собой в Румынию, кроме загранпаспорта.