Головна Одеса Виїзд у Молдову заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені

Виїзд у Молдову заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 14:38
Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)
Затор на КПП. Фото ілюстративне: ДПСУ

Сьогодні, 13 серпня, на трасі Одеса-Рені утворилося декілька заторів на КПП у бік Молдови, найбільший з яких на Паланці. Дорогою до Румунії також фіксуються тягнучки, однак там їх значно менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

На пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилася велика черга автівок. Шляхом до нього також спостерігаються затори, більшість з яких біля села Маяки. Це краще враховувати мандрівникам при плануванні маршруту. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там наразі вільний. На КПП в Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок не спостерігається.

None - фото 1
 Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа тягнучок не зафіксовано. Однак спостерігається черга автівок біля прикордонного села Броска, тому його краще об'їжджати. Поїздка з Одеси триватиме не менше 4 годин.

None - фото 2
Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для туристів, які подорожують до Молдови за кермом. А також про документи, які необхідно брати із собою до Румунії, окрім закордонного паспорту.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
