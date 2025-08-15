Видео
Главная Одесса Выезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 14:08
Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)
Пробка на КПП. Фото иллюстративное: Укринформ

Сегодня, 15 августа, на трассе Одесса-Рени образовалось несколько значительных пробок в сторону Молдовы. Однако по дороге в Румынию проезд пока свободен, стоять в очередях там не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько больших очередей автомобилей. Это лучше учитывать путешественникам при планировании маршрута. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, тянучек не наблюдается. Что касается "Староказачьего — Тудора", пробок пока не зафиксировано.

None - фото 1
Пробки на Молдову. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа их тоже не зафиксировано. Поездка из Одессы продлится около 4 часов, ведь проезд пока свободен.

None - фото 2
Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для туристов, путешествующих в Молдову за рулем. А также о документах для въезда в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
