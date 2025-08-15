Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор на КПП. Фото ілюстративне: Укрінформ

Сьогодні, 15 серпня, на трасі Одеса-Рені утворилося декілька значних заторів у бік Молдови. Однак дорогою до Румунії проїзд наразі вільний, стояти у чергах там не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька великих черг автівок. Це краще враховувати мандрівникам при плануванні маршруту. На КПП в Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок не спостерігається. Що стосується "Старокозачого — Тудора", заторів поки не зафіксовано.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх теж не зафіксовано. Поїздка з Одеси триватиме близько 4 годин, адже проїзд наразі вільний.

Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для туристів, які подорожують до Молдови за кермом. А також про документи для в'їзду до Румунії.