Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на КПП. Фото иллюстративное: Укринформ

Сегодня, 20 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются пробки в сторону Молдовы, самые большие из которых возле Паланки. По пути к КПП в Румынию также есть тянучки, о чем лучше знать путешественникам.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

На пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько больших очередей. Простоять там придется более 2 часов, что лучше учитывать путешественникам при планировании маршрута. В Рени, по данным картографического сервиса, тянучек пока нет. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там свободный.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" сейчас образовалась одна значительная пробка. В районе канала Кофа тянучек не зафиксировано. Однако движение затруднено возле пограничного села Сафьяны. Поездка из Одессы продлится около 5 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для туристов, путешествующих в Молдову на своем авто. А также о том, какие документы обязательно необходимо брать с собой в Румынию.