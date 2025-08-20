Відео
Виїзд у Молдову заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені

Виїзд у Молдову заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 14:04
Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)
Затор на КПП. Фото ілюстративне: Укрінформ

Сьогодні, 20 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються затори у бік Молдови, найбільші з яких біля Паланки. Шляхом до КПП до Румунії також є тягнучки, про що краще знати мандрівникам.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька великих черг. Простояти там доведеться більше 2 годин, що краще враховувати мандрівникам при плануванні маршруту. У Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок наразі немає. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там вільний.

None - фото 1
 Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі утворився один значний затор. В районі каналу Кофа тягнучок не зафіксовано. Однак рух ускладнено біля прикордонного села Саф'яни. Поїздка з Одеси триватиме близько 5 годин.

None - фото 2
Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для туристів, які подорожують до Молдови на своєму авто. А також про те, які документи обов'язково необхідно брати із собою до Румунії.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
