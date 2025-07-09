Ситуация на дорогах Одесской области - где есть пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию

Затор на КПП. Фото: ВОЛЫНЬ ONLINE

В среду, 9 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют пробки возле некоторых приграничных сел в сторону Румынии. В сторону КПП в Молдову проезд пока свободен, пробок там не наблюдается.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок не наблюдается. Что касается "Староказачьего — Тудора", тянучек там пока также нет. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей тоже не зафиксировано. Поэтому сегодня путешественники могут выехать в Молдову без каких-либо препятствий.

Возле Паланки пробок нет. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" сейчас образовалась одна пробка, но она не большая. У канала Кофа тянучек пока не наблюдается. Однако большие очереди автомобилей образовались вблизи пограничных сел Броска и Сараты, что следует учесть путешественникам. Поездка из Одессы продлится около 6 часов.

Пробка возле села Островное. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.