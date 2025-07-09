Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виїзд у Румунію ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Виїзд у Румунію ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 14:14
Ситуація на дорогах Одещини - де є затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії
Затор на КПП. Фото: ВОЛИНЬ ONLINE

У середу, 9 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують затори біля деяких прикордонних сіл у бік Румунії. В сторону КПП до Молдови проїзд поки вільний, тягнучок там не спостерігається.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі заторів не спостерігається. Що стосується "Старокозачого — Тудора", тягнучок там поки також немає. Поблизу КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг теж не зафіксовано. Тому сьогодні мандрівники можуть виїхати у Молдову без жодних перешкод.

None - фото 1
Біля Паланки заторів немає. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі утворився один затор, але він не є великим. Біля каналу Кофа, тягнучок наразі не спостерігається. Однак великі черги автівок утворилися поблизу прикордонних сіл Броска та Сарати, що слід врахувати мандрівникам. Поїздка з Одеси триватиме близько 6 годин.

None - фото 2
Затор біля села Острівне. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації