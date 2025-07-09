Ситуація на дорогах Одещини - де є затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії

Затор на КПП. Фото: ВОЛИНЬ ONLINE

У середу, 9 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують затори біля деяких прикордонних сіл у бік Румунії. В сторону КПП до Молдови проїзд поки вільний, тягнучок там не спостерігається.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі заторів не спостерігається. Що стосується "Старокозачого — Тудора", тягнучок там поки також немає. Поблизу КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг теж не зафіксовано. Тому сьогодні мандрівники можуть виїхати у Молдову без жодних перешкод.

Біля Паланки заторів немає. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі утворився один затор, але він не є великим. Біля каналу Кофа, тягнучок наразі не спостерігається. Однак великі черги автівок утворилися поблизу прикордонних сіл Броска та Сарати, що слід врахувати мандрівникам. Поїздка з Одеси триватиме близько 6 годин.

Затор біля села Острівне. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.